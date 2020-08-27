Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Четыре несовершеннолетних ребенка пострадали в ДТП на пешеходном переходе на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что водитель, допустивший ДТП, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. "Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с дорожно-транспортным происшествием", - добавили в ведомстве.