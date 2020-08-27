Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

ТАСС, 27 августа. Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.

"Сегодня Курганским городским судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании Денису Мурашову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Мурашов был задержан 26 августа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В отношении сотрудника возбуждены уголовные дела. В пресс-службе регионального УМВД сообщали, что начальник областного управления ведомства назначил проведение служебной проверки.

Следствие считает, что в конце 2016 года Мурашов премировал ряд подчиненных сотрудников в явно завышенном размере, после чего они по незаконному указанию начальника обналичивали и передавали ему лично или через третьих лиц большую часть полученных в качестве премий денежных средств. Мурашов же присваивал их и распоряжался по своему усмотрению.