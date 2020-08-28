Несовершеннолетние смогут без родителей обратиться к челябинскому детскому омбудсмену

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова расширила правила приема обращений, теперь к ней напрямую без участия родителей могут обращаться дети и подростки, написав в соцсети. Об этом она сообщила в пятницу журналистам.

"Я приняла решение, что теперь дети и подростки смогут обратиться ко мне самостоятельно, в том числе и анонимно. Обратиться можно, записавшись на прием по телефону, можно писать в социальных сетях. Нужно, чтобы у ребенка была та среда, то место, куда он может прийти и получить квалифицированную консультацию, понимая, что это не официальное обращение в полицию, и в этом понимании это ноу-хау. <...> Мне очень хочется, чтобы моя работа была наполнена смыслом, а не бумажками", - сказала Майорова.

Она уточнила ТАСС, что несовершеннолетние могут подать обращения через ее личные страницы во "ВКонтакте", Instagram и через официальную группу детского омбудсмена во "ВКонтакте".

Отсутствие взрослых во время контакта позволяет создать доверительную атмосферу, которая очень часто необходима для защиты прав. "Дело в том, что мы сталкиваемся с проблемами семейного насилия, с проблемами, когда дети попадают в сложную ситуацию, с тем, что дети вовлекаются в неприятные ситуации, попав в дурную компанию. В этих ситуациях детям требуется консультация, во время которой необходимо доверительно отношение между сторонами", - отметила омбудсмен.

По словам Майоровой, юридических барьеров для расширения порядка приема обращений от детей нет.

За 2019 год детскому омбудсмену было подано 840 письменных обращений. В этом 2020 году уже зарегистрировано 1,5 тыс. обращений, из них только девять написаны детьми.