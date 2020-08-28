Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 14 сентября

ТАСС, 28 августа. Режим повышенной готовности в Тюменской области, веденный в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 14 сентября. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в пятницу.

"Оперативным штабом Тюменской области по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение продлить режим повышенной готовности до 14 сентября", - сказала она.

По ее словам, в регионе возобновляется деятельность туристических баз, спа-отелей и баз отдыха. "В очной форме возобновляется деятельность по реализации всех видов образовательных программ, за исключением дополнительных. Возобновляется образовательно-тренировочный процесс, но они возобновляют деятельность с 15 сентября", - отметила Кузнечевских.

По данным регионального оперативного штаба, в Тюменской области зарегистрировано 7 623 случая заражения коронавирусом. За все время вылечились 6 939 человек, 30 умерли.