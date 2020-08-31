Курганская облдума восстановила социальные льготы, приостановленные из-за пандемии

ТАСС, 31 августа. Курганская областная дума приняла закон, согласно которому в регионе возобновятся льготные проезды, приостановленные в апреле из-за пандемии.

"Депутаты приняли закон, возобновляющий предоставление мер социальной поддержки, приостановленных с 1 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Это касается предоставления льготного проезда за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, в частности, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

В Курганской области с начала пандемии выявили 3003 случая коронавирусной инфекции. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 632 человека.