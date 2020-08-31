Дивизия на Урале получила в августе 10 танков Т-72Б3М

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получила гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В августе на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности, бронезащищенности экипажа, а также использования современного прицельного оборудования", - сказал он.

В пресс-службе округа уточнили, что танки Т-72Б3М, поступившие на вооружение танковой дивизии на Южном Урале, оснащены новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором.

Также новую бронетехнику получили высшие военные учебные заведения, дислоцированные на территории военного округа. Парк вооружения Новосибирского высшего командного и Казанского высшего танкового командного училища пополнили шесть единиц модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М и два современных танка с газотурбинной силовой установкой Т-80БВМ.