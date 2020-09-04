Суд в Екатеринбурге повторно отказал в прекращении дела основателя компании Vee Security

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе суда.

21 мая Ленинский районный суд отклонил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела, вернул ходатайство следователю и оставил в силе Литрееву подписку о невыезде. 13 августа Свердловский областной суд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования Литреева с назначением судебного штрафа. Причиной отказа послужила неявка обвиняемого Литреева в суд. Рассмотрение уголовного дела по существу с использованием видео-конференц-связи законом не предусмотрено", - сообщили в суде.

По данным адвоката, Литреева задержали в конце февраля у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург приехал в гости. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его на два месяца, 28 февраля Свердловский областной суд сократил срок ареста на месяц - до 23 марта. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, вину признал полностью.

Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.