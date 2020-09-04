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Глава Тюменской области сообщил, что урожай в регионе снизится из-за засухи

По прогнозу, показатель будет ниже уровня прошлого года на 160 тыс. т
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© Александр Рюмин/ТАСС

КУРГАН, 4 сентября. /ТАСС/. Засуха в 14 районах Тюменской области стала причиной снижения урожая в регионе на 160 тыс. тонн. Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время заседания Совета по экономической политике при полпреде президента России в УФО Николае Цуканове в пятницу.

"Неблагоприятные климатические условия оказали влияние на посевы сельскохозяйственных культур. В 14 районах были зафиксированы такие опасные явления, как почвенная и атмосферная засуха. В связи с этим прогнозируется снижение урожая всех основных культур. По прогнозу, валовой сбор составит порядка 1 млн 300 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 160 тыс. тонн", - сказал он.

При этом губернатор отметил, что среднее потребление зерна в регионе составляет более 1 млн 200 тыс. тонн в год. "То есть мы в полном объеме обеспечим нашу потребность", - добавил он.

По итогам уборочной кампании 2019 года тюменские аграрии собрали свыше 1,6 млн тонн зерна, побив рекорд 2018 года в 1,4 млн тонн.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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