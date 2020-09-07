Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Тюменской области из-за птичьего гриппа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация Гонконга приняла решение о приостановке импорта мяса птицы и продукции птицеводства (включая яйца) из Тюменской области из-за риска распространения птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Центра безопасности пищевой продукции Гонконга.

Решение о временном запрете на ввоз соответствующей продукции из Тюменской области было принято после уведомления от Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) о распространении птичьего гриппа H5 в этом регионе РФ, сообщило ведомство.

"Центр безопасности пищевой продукции уже связался с российскими властями по этому вопросу и будет внимательно следить за информацией МЭБ о вспышках птичьего гриппа", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно данным статистического ведомства Гонконга, этот специальный административный район КНР за первые шесть месяцев текущего года импортировал из России около 140 тонн замороженного мяса птицы. 26 августа администрация Гонконга сообщала о приостановке по той же причине ввоза мяса птицы и продукции птицеводства из Омской области.

28 августа после выявления заражения птицы в одном из местных опытно-производственных хозяйств в селе Сладково Тюменской области в этом населенном пункте был введен карантин. 1 сентября в Управлении ветеринарии Тюменской области заявили, что заболевание было обнаружено у лебедей, угрозы домашним птицам нет. 5 сентября губернатор региона Александр Моор сообщил, что птичий грипп не выявлен на птицефабриках региона.