Властям удалось сохранить коллективы свердловских учреждений культуры в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Составы коллективов учреждений культуры сохранились в Свердловской области, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Этого удалось добиться благодаря сохранению объема финансирования сферы культуры со стороны властей, сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

Проведение массовых мероприятий было запрещено в Свердловской области с 28 марта из-за пандемии коронавируса.

"Все коллективы [учреждений культуры] сохранены, у нас нет оттока сотрудников, специалистов, артистов. Средства выделялись в рамках госзадания, муниципального задания - все это позволило сохранить учреждения, обеспечить их бесперебойное функционирование. Поэтому я благодарю правительство области, которое нашло возможность не снижать финансирование нашей сферы. Другое дело, что часть расходов учреждений складывались от средств, которые приходили в них от продажи билетов - вот этой части финансирования, конечно, не было", - сказала она, подчеркнув, что "все бюджетные обязательства бюджет области и бюджеты муниципальных образований выполнили в полном объеме".

Готовность к открытию

Учайкина также сообщила, что театры региона имеют необходимые средства для предупреждения распространения коронавируса и готовы обеспечить меры безопасности для посетителей и артистов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее разрешил работу театров со среды, 9 сентября.

"Было выделено финансирование для приобретения всех необходимых устройств для обеспечения безопасности как зрителей, так и служителей театра. Поэтому меры безопасности предприняты администрациями театрально-концертных организаций. Захватить с собой маску зрителям мы советуем для того, чтобы чувствовать себя еще комфортнее", - сообщила Учайкина в ответ на вопрос о том, готовы ли театры к открытию с точки зрения обеспечения мер безопасности и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, закуплены ли санитайзеры, устройства для термометрии и другое.

Учайкина уточнила, что с 9 сентября откроются "Коляда-театр" в Екатеринбурге, многие муниципальные театры Свердловской области, но ряд учреждений начнет работу чуть позже. "10 [сентября] открывает свой юбилейный сезон Свердловский академический театр драмы <…>, свой сезон открывает академический театр музыкальной комедии - они открываются 16 сентября. <…> Кроме того, по грантам губернатора Свердловской области у нас запланированы обменные гастроли между городами, между театрами. Поэтому сезон театральный, который стартует завтра, будет интересным, ярким, наполненным самыми разнообразными событиями", - поделилась Учайкина.

20 июля Куйвашев сообщил о том, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев. Позже Куйвашев разрешил работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября.