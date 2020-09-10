Власти Сургута рассказали о состоянии пострадавших при столкновении баржи и катера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Двое пострадавших после столкновения баржи и катера на реке Черной в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) прооперированы, угрозы жизням людей нет, сообщил ТАСС в четверг замглавы администрации Сургута Алексей Жердев.

"Двое в легком состоянии, двое прооперированы. Угрозы жизни в настоящий момент нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь заместитель руководителя по медицинской части Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Кельметр уточнил, что один из прооперированных - ребенок. "Он [ребенок] находится в тяжелом состоянии, еще один прооперированный в состоянии средней степени тяжести", - сказал он.

Столкновение катера с баржей на стоянке маломерных судов реки Черной в Сургуте произошло в среду вечером. На борту катера находились восемь человек, в том числе ребенок. Четверо из них погибли, четверо пострадали. На барже пострадавших нет. Следователи по факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит транспортная прокуратура.

Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, капитан катера нарушил правила судовождения, что и привело к столкновению с баржей. Капитан погиб.