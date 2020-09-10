Свердловские архивисты получили из Чехии документы о гражданской войне на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Копии документов из Чехии, в которых говорится о Гражданской войне на Урале, поступили в архивы Свердловской области. Их представят на выставке в ноябре, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловскую область поступили копии архивных документов из архивов Чехии, отражающие события Гражданской войны на Урале. Это коллекция агитационных военных плакатов из Центрального военного архива - Военного исторического архива Праги, а также фотографии Екатеринбурга периода 1918-1919 годов. Все документы хранятся в пражском архиве в коллекции документов Чехословацкого легиона, сыгравшего одну из ключевых ролей в ходе Гражданской войны в России", - говорится в сообщении.

Документы впервые представят в ноябре на выставке "Три стороны одной трагедии", которая будет посвящена 100-летию окончания Гражданской войны на Урале. Дополнят экспозицию документы из Свердловской, Челябинской, Омской, Иркутской областей и Пермского края.

"Мы хотим показать события столетней давности в их многослойности и драматизме, рассказать о трагедии национального масштаба, о противостоянии идей, личностей, армий. Гражданская война будет представлена архивными документами, по которым легко отследить события 1917-1921 годов", - приводят в сообщении слова начальника Управления архивами Свердловской области Александра Капустина.

Капустин отмечает, что делегации архивистов из Свердловской области сотрудничают с архивом Праги c 2018 года для получения сведений о военнопленных уральцах периода Первой и Второй мировых войн.