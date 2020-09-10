Заксобрание Свердловской области проверит 13 тыс. подписей за возврат прямых выборов мэров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Подписи за возврат прямых выборов глав муниципальных образований подали в Законодательное собрание региона. Всего депутаты проверят более 13 тыс. подписей, сообщила ТАСС председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

В соответствии с региональным законом "О правовых актах в Свердловской области" народная законодательная инициатива осуществляется посредством внесения в Законодательное собрание проекта закона Свердловской области, в поддержку внесения которого выступает не менее десяти тысяч граждан, проживающих на территории Свердловской области и обладающих избирательным правом.

"Инициативная группа внесла итоговый протокол, его подписал председатель инициативной группы, где они признают действительными 13109 подписей. Мы, безусловно, будем проверять", - сказала она.

Бабушкина уточнила, что проверка, согласно регламенту, займет две недели и одна неделя дается на подготовку итогового документа. В случае прохождения проверки законопроект будет рассмотрен депутатами в обычном порядке.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. 5 июня 2018 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила, который оставался последним муниципалитетом области с прямыми выборами главы города.