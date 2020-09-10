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Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

По заявлению Юрия Лысякова полиция проводит проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Кусинского района Челябинской области Юрий Лысяков заявил в полицию о нападении на него. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД в четверг.

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источник сообщили о нападении на Лысякова мужчины в маске, который недалеко от администрации района остановил его автомобиль и избил.

В Кусинском районе проживают более 26 тыс. человек.

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