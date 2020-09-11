Свердловские власти поделятся на "Смартеке" практикой улучшения качества жизни населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области планирует делиться на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Смартека" успешными практиками по улучшению качества жизни людей, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Смартека" предназначена для обмена успешными практиками и решениями, направленными на улучшение качества жизни людей. Представленные там практики - решения социально и экономически значимых задач, которые уже успешно реализованы в регионах. Их можно применять и на других территориях.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев зарегистрировался на платформе Агентства стратегических инициатив "Смартека". <...> Евгений Куйвашев, как и любой участник, зарегистрированный на платформе, может отслеживать, оценивать и отбирать проекты, предложенные другими пользователями. А также может представить свои наработки. <...> В "Смартеке" уже размещены 11 проектов, реализованных на Среднем Урале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди уже размещенных проектов Свердловской области, например, практика помощи малым и средним компаниям в подготовке экспортных товаров к требованиям международных рынков. "Проект уже заинтересовал Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также Свердловская область представила практику по привлечению в регион дополнительного инвестиционного трафика за счет событийных мероприятий, практики по организации общественных пространств, по снижению материнской и перинатальной смертности, по ускоренной выдаче медицинской документации инвалидам и другие", - добавили в департаменте.

Область планирует не только делиться своими проектами, но и брать на вооружение практику других регионов. "Команда Среднего Урала намерена внедрять на своей территории 9 практик, в числе которых "Университет талантов" Республики Татарстан, "Чистые игры" Санкт-Петербурга, шесть московских практик из категории "Образование", - говорится в сообщении.