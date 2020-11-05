На Ямале пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС, 5 ноября. Пассажирский поезд сообщением Уфа - Новый Уренгой столкнулся с автомобилем ГАЗ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате происшествия водитель автомобиля погиб. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"На 494-м км перегона ст. Сывдарма - Лимбей Свердловской железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда 332 сообщением Уфа - Новый Уренгой с автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1977 года рождения. В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.