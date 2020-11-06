Штраф для свердловских таксистов за отказ от защитного экрана составит до 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Штраф для таксистов в Свердловской области, не установивших защитный экран в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса, составит от 100 до 300 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

"Многие начали его исполнять, но есть и те, кто считает, что есть возможность бесконечно дискутировать. Штрафы там немаленькие: за нарушение требований, введенных в рамках режима повышенной готовности, от 100 до 300 тыс. рублей на юридическое лицо", - сказал Старков, добавив, что власти дали таксистам на установку время до 13 ноября, после чего начнутся проверки.