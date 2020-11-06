Штраф для свердловских таксистов за отказ от защитного экрана составит до 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Штраф для таксистов в Свердловской области, не установивших защитный экран в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса, составит от 100 до 300 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
"Многие начали его исполнять, но есть и те, кто считает, что есть возможность бесконечно дискутировать. Штрафы там немаленькие: за нарушение требований, введенных в рамках режима повышенной готовности, от 100 до 300 тыс. рублей на юридическое лицо", - сказал Старков, добавив, что власти дали таксистам на установку время до 13 ноября, после чего начнутся проверки.
Накануне заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС сообщил, что защитные экраны должны быть сертифицированы, пройти проверку на безопасность, а внесение соответствующих изменений в конструкцию автомобиля необходимо зарегистрировать в госавтоинспекции.
"Жесткие конструкции, которые производственным способом крепятся к салону, <...> требуют согласования. Та конструкция, которую мы требуем по указу, не жесткая, не капитальная, поэтому я считаю, что исполнить указ возможно", - пояснил Старков.
Указом губернатора с 29 октября стало обязательным использование защитных экранов между столиками в кафе, а также в такси, между водителем и пассажиром. Это вызвало недовольство некоторых водителей, которые утром в пятницу встали на машинах на центральной площади Екатеринбурга. Власти региона провели круглый стол с протестующими, после которого сообщили о том, что сторонам удалось договориться.