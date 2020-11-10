Спрос на ипотеку в Тюменской области, Югре и на Ямале вырос в III квартале почти на 80%

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в III квартале взяли более 21 тыс. ипотечных кредитов на сумму 56 млрд рублей, что почти на 80% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

"В III квартале 2020 года жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено более 21 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 56 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем выданных кредитов вырос на 77%", - говорится в сообщении.

Наибольший объем выданных кредитов зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, рост составил 90%. "Росту ипотечного рынка региона способствовали удешевление стоимости кредитов вслед за снижением ключевой ставки Банка России и реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит", - поясняется в сообщении.

Средний размер ипотечного кредита, по данным пресс-службы, на Ямале составляет 2,9 млн рублей, в Югре - 2,6 млн рублей, в Тюменской области - 2,1 млн рублей со средним сроком 18-19 лет. Совокупная задолженность по ипотеке увеличилась за год на 12% и составила 453 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности незначительная - менее 1%, уточнили в пресс-службе.