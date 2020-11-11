Объекты инфраструктуры в микрорайоне "Гидронамыв" Сургутского района сдадут до конца осени

СУРГУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Инженерные сети и дороги в новом микрорайоне "Гидронамыв" в поселке Белый Яр Сургутского района будут сданы до конца ноября, сообщил журналистам в среду глава района Андрей Трубецкой.

"Введение в эксплуатацию объектов в микрорайоне будет раньше запланированного срока на 9 месяцев. Все дороги микрорайона полностью готовы, нанесена разметка, установлено освещение, проведено благоустройство, до 30 ноября должны быть сданы инженерные сети", - пояснил Трубецкой.

В микрорайоне "Гидронамыв" будет введено более 25 тыс. квадратных метров жилья, сдача в эксплуатацию инженерных сетей позволит запустить в будущие дома тепло- и водоснабжение, канализацию, напорную станцию и связь.

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.