В регионах Урала ожидаются снег и морозы до 28 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде снега ожидаются в регионах Уральского федерального округа 12 и 13 ноября. Ночные температуры в ряде регионов опустятся ниже 10 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание до 28 градусов ниже нуля, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 12 ноября] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 5-10 градусов, при прояснении до минус 13, днем - минус 1-6 градусов. <...> Порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В пятницу в регионе также ожидается снег, температура ночью при прояснении опустится до минус 16 градусов.

По данным Курганского гидрометцентра, в регионе также ожидается снег, температура ночью опустится до минус 9-10 градусов. В Челябинской области, сообщает местный гидрометцентр, в четверг ночью похолодает до минус 14 градусов, днем ожидаются порывы ветра до 14 м/с, гололедица, до пятницы - снег.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, ночью в эти же дни похолодает до минус 10-11 градусов, местами небольшой и умеренный снег. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются гололед, небольшой снег, температура воздуха в ночные часы к пятнице местами опустится до минус 20 градусов, днем - минус 15. До минус 28 градусов опустится температура в Ямало-Ненецком автономном округе в ночные часы, днем местами достигнет минус 20-25 градусов, местами небольшой снег, в четверг в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения.