Югра закупит более 190 тыс. упаковок лекарств от коронавируса

"Всего планируем приобрести более 190 тыс. упаковок препаратов для лечения жителей Югры от COVID-19. Для этого выделены средства бюджета региона (151 млн рублей) и средства федерального бюджета (63 млн рублей). Региональные средства используются для приобретения лекарств для амбулаторного и стационарного лечения, средства федерального бюджета - для приобретения лекарств амбулаторного этапа", - написал Добровольский в своем аккаунте в Instagram .

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) закупят более 190 тыс. упаковок препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На эти цели будет направлено свыше 214 млн рублей из регионального и федерального бюджета, сообщил в четверг директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По его словам, всего регион закупает для амбулаторного лечения 16 наименований препаратов согласно требованиям Минздрава РФ по лечению нетяжелых форм коронавируса. "Поставка лекарственных препаратов будет осуществляться на склад АУ "Аптечный склад" (Сургут), далее препараты в течение одного-двух дней доставят в медицинские организации округа. Планируем полностью завершить заключение контрактов до 14 ноября", - отметил Добровольский.

27 октября губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом сообщила, что жители старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут обеспечиваться лекарствами за счет средств бюджета автономного округа.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 11 ноября зарегистрировано 30 442 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 205 за последние сутки, 295 человек умерли, 25 442 пациента выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.