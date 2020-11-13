На Ямале будут взимать с родителей плату за детсады только за дни посещения

"Родители, находящиеся на удаленке, могут принять решение не водить ребенка в сад. Оплачивать пропущенные дни им не придется. Взимание родительской платы за посещение воспитанниками детских садов будет только за дни фактического посещения", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец.

ТАСС, 13 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение взимать с родителей плату за детские сады только за дни фактического посещения. Такая мера будет действовать в регионе во время режима повышенной готовности по коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

За последние сутки в ЯНАО выявлено 192 случая заражения. За все время пандемии в регионе заразились 22 825 человек. Большая часть заразившихся (18 329 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 496 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 779 человек, 176 умерли.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны. С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов, кафе и рестораны в ночное время будут работать только навынос или осуществлять доставку. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.