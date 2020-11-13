Челябинский эксперт WorldSkills представил в Москве программу подготовки самозанятых

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Программу практической подготовки самозанятых граждан, которая позволит им улучшить свои профессиональные навыки и успешно находить заказчиков работ, представил на проходящем в Москве форуме "Сильные идеи для нового времени" первый проректор Международного института дизайна и сервиса (Челябинск), эксперт WorldSkills Максим Усынин.

"Наш проект называется "Программа практической подготовки 10 млн самозанятых граждан", он нацелен на системное решение проблемы занятости. <…> Это короткие эффективные программы практической подготовки, которые включают подготовку к профессии и предпринимательские навыки. Если человек получит такие навыки, то он способен сам найти для себя работу, а платформы соединят его с заказчиком", - сказал Усынин.

По его словам, образовательный проект можно развернуть на уже существующей инфраструктуре WorldSkills. Это более 1 тыс. центров подготовки мирового уровня.

Усынин отметил, что в России самозанятых чуть более миллиона, то есть всего лишь 1,2%. В основном они работают в такси, курьерами, сдают квартиры в наем или тренируют школьников перед ЕГЭ. Вместе с тем существует большой дефицит профессионалов в таких сферах как IT, ЖКХ, сфера услуг, строительство. Проект направлен на подготовку именно в этих сферах, его реализация позволит к 2030 году увеличить число соответствующих профессионалов на 10 млн.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, открылся в среду. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.