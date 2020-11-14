В Крыму предприятия получили более 1,3 млрд рублей субсидий на выплаты зарплат

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Предприятия Крыма получили господдержку на сумму более 1,3 млрд рублей в виде субсидий на выплату зарплат в период пандемии. Об этом сообщил в субботу в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня доведены выплаты крымскому бизнесу по региональной субсидии для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Помощь в рамках данной субсидии получили 12,9 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, удовлетворено 24,3 тысячи заявок. Общая сумма по всем выплатам... составила более 1 миллиарда 387 миллионов рублей", - сообщил Аксенов.

Для подачи заявки получателю мер поддержки достаточно заполнить форму и отправить любым способом - через операторов электронного документооборота, почтовым отправлением в налоговый орган, размещением в боксах в налоговых органах.

По данным Аксенова, коронавирусная инфекция выявлена в Крыму за минувшие сутки у 207 человек. Всего в республике - более 12 тыс. инфицированных, выздоровели за весь период 7,7 тыс., умерли 206.