На Ставрополье наладят производство медицинского кислорода

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Ставрополья поручил организовать в крае производство медицинского кислорода. Производственные линии могут запустить на базе крупных заводов в Буденновске и Невинномысске, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"Владимиров поручил организовать производство медицинского кислорода на базе имеющихся промышленных мощностей края. Прорабатываются варианты открытия таких производственных линий в Буденновске и Невинномысске на заводах "Ставролен" и "Азот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные предприятия имеют техническую возможность для производства медицинского кислорода и готовы его наладить после прохождения необходимых процедур лицензирования.

По данным пресс-службы, в настоящее время медицинские организации края используют кислород, производимый в Новороссийске.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 24 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 470 человек. В больницах региона умер 481 пациент с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.