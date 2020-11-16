СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы" впервые проехал по Крымскому мосту в Керчь. Прямую трансляцию движения железнодорожного состава через Керченский пролив ведет телеканал "Крым 24".

"Поезд Победы" - масштабный исторический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция размещена в восьми вагонах, каждый из которых оформлен и посвящен отдельной теме - от довоенного плацкарта до победного трофейного. Она включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени. Поезд движется по линии фронта: он начал свой путь в Москве с Белорусского вокзала и прошел уже несколько городов, в том числе Владикавказ и Новороссийск.

"В Керчи поезд простоит двое суток - два полноценных дня. Мы планируем порядка 650 человек пригласить на эту выставку. Сразу после Керчи он поедет в Севастополь, затем по ранее намеченному маршруту вернется в Москву, где, если не ошибаюсь, будет произведено техническое обслуживание и поезд пойдет на Владивосток", - рассказал ТАСС секретарь крымской дирекции Года памяти и славы Евгений Костылев.

Первые экскурсии на поезд в Керчи проведут утром во вторник, уточнил он, добавив, что из-за пандемии нового коронавируса музей смогут организованно посетить только журналисты, студенты и школьники. "Списки сформированы, предусмотрено резервное время для людей, которые самостоятельно прибудут на эту выставку. Но нет уверенности, что они смогут ее посетить, поскольку все это проходит под четким контролем Роспотребнадзора, будет обеспечен жесткий режим прохода: масочный режим, термометрия, дезинфекция рук. Все волонтеры (волонтеры Победы, волонтеры-медики) прошли тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции. Поездная бригада из восьми человек тоже прошла соответствующие анализы", - рассказал Костылев.

Планировалось, что состав заедет в Феодосию, но из-за большой загрузки график изменили. Во второй раз "Поезд Победы" побывает в Крыму уже в 2021 году. "Как только мы получим вакцину от коронавируса, население начнет вакцинироваться и будет создан благоприятный эпидемический фон, поезд запланирован на посещение Крыма еще раз. И это будет не только город-герой Керчь. Это будут знаковые большие города на пути следования до Севастополя", - отметил Костылев.

Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат", при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". Посещение экспозиции - бесплатное для всех желающих. Выставка доступна для аудитории 12+, так как некоторые фрагменты содержат сцены жестокости. Уже сейчас панораму поезда может увидеть любой желающий на сайте поездпобеды.рф в режиме онлайн.

О Крымском мосте

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечивает бесперебойное сообщение между Крымом и другими регионами России. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года.