Поставки овощей из Китая в Приморье приостановили из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Поставки овощей и фруктов в Приморье из Китая приостановлены из-за непогоды, сообщил ТАСС представитель оптовой базы "Дружба", являющейся в крае перевалочным пунктом для китайской продукции, Дмитрий Волков.

"Сейчас дороги из Китая перекрыты, нет подвоза товара, но, думаю, в течение двух дней ситуация наладится. Дороги перекрыты из-за непогоды, которая коснулась и Китая, из-за вчерашнего снега", - сообщил Волков.

Он уточнил, что овощи борщевого набора в Приморье из Китая сейчас не поставляются, на рынке представлена местная продукция. По словам Волкова, запас продуктов на базе пока есть. Китай - основной поставщик овощей и фруктов в Приморье.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления сообщили, что международное сообщение через автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог" приостановлено китайской стороной из-за непогоды, в настоящее время решается вопрос о международном сообщении через пункт пропуска "Пограничный". Как уточнили в пресс-службе, с российской стороны все сотрудники контролирующие органов в пунктах пропуска находятся на местах и готовы обеспечивать работу по пропуску автомобилей.

Как сообщили в отделе рекламы и PR сети гипермаркетов "Самбери", в Приморье, где работают восемь супермаркетов в крупных городах (Владивостоке, Фокине, Находке), не отмечают проблем с поставками продуктов, ажиотажного спроса также не фиксируется.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, на юге края ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Во Владивостоке объявлен режим ЧС. По данным Минэнерго РФ, из-за непогоды в Приморье почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. После сбоев на электросетях специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, по части адресов удалось быстро вернуть электричество и тепло, на других объектах из-за сложных условий работы продолжаются.