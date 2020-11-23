В Бурятии более 500 медиков получат право без очереди устроить детей в детский сад

УЛАН-УДЭ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии предоставят медикам республики право устроить детей в детские сады вне очереди. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"На заседании правительства Бурятии одобрен законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина для социальной поддержки медицинских работников первичного звена - городских поликлиник, центральных районных больниц и подразделений скорой медицинской помощи. Медики первичного звена и скорой помощи Бурятии получат право первоочередной записи детей в детский сад", - сообщили в пресс-службе.

В Бурятии существует проблема очередей в детские сады, главным образом, в Улан-Удэ. Много лет дошкольные учреждения в городе не строились, а уровень рождаемости рос. В последние годы за счет федеральных средств началось активное строительство детсадов, но пока очередь сохраняется, в ней около 10 тыс. детей в возрасте до трех лет.

Сейчас медицинские работники в Бурятии не обладают льготой на внеочередной прием их детей в дошкольные образовательные учреждения.

"Количество детей медработников, нуждающихся в местах в детских садах и вставших в общую очередь, на 1 сентября 2020 года составляет 532 человека. Из них 122 - в районах, 410 - в Улан-Удэ", - уточнили в пресс-службе.

В Минздраве Бурятии считают, что такая мера поможет снизить уровень дефицита медиков, а также "привлекать и закреплять кадры в медицинских организациях". Ранее в министерстве сообщали, что в Бурятии в общем не хватает более 350 медработников.