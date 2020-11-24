Инженерные коммуникации промпарка "Дагдизель" в Дагестане начнут строить в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство инженерных коммуникаций для нового промышленного парка, который создается на территории оборонного завода "Дагдизель" в дагестанском Каспийске, начнется в следующем году, в настоящее время завершена работа по планировке территории, ведется ее подготовка для начала работы резидентов, сообщили в понедельник в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

"Полностью завершена работа по подготовке проекта планировки территории парка - он состоит из 11 секторов <...> В настоящее время ведутся работы по расчистке территории, на 60% завершены работы по возведению забора. В будущем году планируется начать работы по подведению инженерных коммуникаций - газа, ливневой канализации", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Как уточнили в пресс-службе, согласно плану планировки, на территории индустриального парка будет обустроена улично-дорожная сеть, пешеходная и зеленые зоны, объекты коммуникации, а также объекты резидентов промпарка.

В октябре министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов сообщал ТАСС, что к промпарку на заводе "Дагдизель" планируется построить новую дорогу протяженностью 4,7 км, которая разгрузит улично-дорожную сеть Каспийска. Приступить к проектированию дороги планировалось до конца года.

Создание индустриального парка инициировано правительством Республики Дагестан. Ожидается, что его специализацией станет производство оборудования, мебели, обуви, прочей готовой продукции и комплектующих изделий. Планируемый совокупный объем инвестиций резидентов промпарка составит свыше 660 млн рублей. Образованный индустриальный парк будет расположен на неиспользуемых земельных участках завода "Дагдизель" площадью 11 га.