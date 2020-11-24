В Дагестане трудоустроили почти 3 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Антикризисная программа, утвержденная правительством Дагестана для снятия напряженности на рынке труда в период пандемии, позволила трудоустроить 2,8 тысячи жителей республики. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

"На сегодняшний на постоянные и непостоянные места трудоустроены 2,8 тыс. человек. Центрами занятости населения на субсидирование организации общественных работ заключены договоры с 64 работодателями для 1,7 тыс. безработных граждан на общую сумму более 38 млн рублей. С 27 предприятиями заключены договоры на организацию временной занятости 1,1 тыс. работников", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в числе основных направлений выполняемых общественных работ - переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ ремонт и содержание дорог. Период занятости на общественных и временных работах составит от одного до двух месяцев.

Республиканская антикризисная программа была утверждена правительством Дагестана для недопущения напряженности на рынке труда из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Программа предусматривает организацию временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения, а также организацию общественных работ для безработных и ищущих работу граждан.