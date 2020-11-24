Работы студентов ВГИКа и УрФУ победили в "Студенческом ТЭФИ"-2020

ТАСС, 24 ноября. Работы студентов Уральского федерального университета (УрФУ) и Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) вошли в число победителей шестого Всероссийского телевизионного конкурса "Студенческий ТЭФИ". Церемония награждения победителей 2020 года прошла в Калуге, сообщили во вторник в пресс-службе фонда "Академия российского телевидения".

"Из 27 финалистов было определено девять победителей в девяти номинациях. Всего в этом году на конкурс поступило 339 работ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работа студентов УрФУ "Бои без правил в екатеринбургской маршрутке" признана лучшей в номинации "Информационный сюжет", а лучшим документальным фильмом признана картина "Смотреть за горизонт" Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), награды за операторскую работу удостоен студент того же вуза Георгий Шанович с картиной "Снегурочка".

В продюсерской номинации победила Александра Пономарева из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения - автор работы "Перерождение". Картина "Керат. Конная мельница" авторов этого же вуза, признана победителем в номинации "Анимационный фильм", лучшим режиссером телевизионной программы стала Анастасия Кожевникова и ее работа "Затихшие голоса".

Лучшим репортером стал Владислав Миронов и его работа "По лабам. От этих лаб сердце бьется чаще" - Новосибирский государственный университет". Лучшим звукорежиссером телепрограммы признан Андрей Ильин из Института кино и телевидения (ГИТР) за фильм "Тихая вода". Лучшим телевизионным интернет-проектом назван "#3 Чеченский с Аней" студентов Чеченского государственного университета.

ТЭФИ была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Студенческая премия проводится с 2015 года.