Петербургские ученые впервые установили пункты биомониторинга почв на Ямале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Научного центра изучения Арктики (Салехард) заложили первые на Ямале мониторинговые площадки на территории обрабатываемых земель близ Салехарда. Собранные данные позволят выявить и описать обитающие там микроорганизмы, что в дальнейшем будет полезно при ведении сельского хозяйства, сообщил в среду ТАСС заведующий кафедрой прикладной экологии СПбГУ Евгений Абакумов.

"Мы заложили две мониторинговые площадки на картофельном поле и в тундре, от этого можем отталкиваться в дальнейшем. Это первое такое исследование в Арктике Западной Сибири. Площадка - это место с известными координатами, на котором предполагается проводить ежегодный или раз в пять лет сбор проб для мониторинга микроорганизмов. Каждый год с такой площадки будут собираться результаты анализов для понимания процессов, которые происходят в почвах", - сказал Абакумов.

По его словам, подобные мониторинговые исследования распространены на многих территориях России, не относящихся к Арктике, в частности, в европейской части страны. Однако для Ямала технология будет применяться впервые.

"Мы проводим справочный уровень исследования, ведь для этой территории его никто ранее не проводил. Сегодня современные методы анализа позволяют таким образом изучить микроорганизмы. Мы пока не трогаем уровень функционала, то есть то, что микробы делают. Мы исследуем, кого в почвах больше, а кого меньше, кто там обитает", - отметил Абакумов.

Он добавил, что в этом году исследование проходило на небольшой территории - на бывших огородах вокруг Салехарда, которые сейчас отданы под пашню, где выращивают картофель. Кроме того, образцы были взяты на небольшом участке тундры рядом с городом, чтобы увидеть разницу в составе и жизнедеятельности микроорганизмов.

Первые результаты

По словам Евгения Абакумова, в этом году после сбора образцов почв в полевых условиях пробы были заморожены и на самолете доставлены в Санкт-Петербург для исследования.

Он добавил, что в прошедшем сезоне на Ямале были обнаружены 33 неописанные ранее общности микроорганизмов (филумов). Среди них доминирующими были представители Proteobacteria, Acidobacteria, Actinobacteria, которые распространены также на сельскохозяйственных угодьях, расположенных южнее арктической зоны. "В последующие годы на уже созданных площадках мы сможем наблюдать процессы, которые происходят в почве, в динамике", - отметил ученый. Он также пояснил, что повторить взятие проб планируется в следующем сезоне в то же время.

По словам Абакумова, исследование поддержано грантами СПбГУ по мероприятию "Урбанизированные экосистемы Арктического пояса Российской Федерации: динамика, состояние и устойчивое развитие" и Российского фонда фундаментальных исследований "Микробиом залежных почв агроэкосистем Ямало-Ненецкого автономного округа: разнообразие, свойства, таксономия и динамика", по которым финансируют исследования микробиома залежных почв в округе.

Потенциал растениеводства на Ямале

Ямало-Ненецкий автономный округ, где проживают более 550 тыс. человек, большей частью расположен за полярным кругом, отличается холодным климатом и обилием вечномерзлых почв. Зима на Ямале длится до 8 месяцев, в южной части региона лето не продолжается более 100 дней, в арктической и субарктической зонах - менее 70 дней. Основу сельского хозяйства Ямала составляет скотоводство, в структуре которого преобладает традиционное для народов севера оленеводство. На Ямале также разводят коров, свиней, рыбу.

Как рассказали ТАСС в департаменте агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), всего на территории региона насчитывается порядка 30,5 млн гектаров земель, статус которых определен как земли сельхозназначения. При этом, площадь растениеводческих угодий в регионе составляет всего 46 гектаров. "Из общей площади земель сельхозназначения, порядка 26 млн гектаров используется под выпас оленей", - добавили в ведомстве.

В целом земледелие на Ямале не развито из-за вечной мерзлоты. На 46 гектарах сельхозугодий, которые располагаются на территории муниципального образования Салехард и в Шурышкарском районе на юге региона, как правило, выращивают картофель, морковь, капусту.

В пресс-службе правительства округа также сообщили, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с исследователями Научного центра изучения Арктики в Салехарде по результатам полевых исследований 2017-2019 годов отметили высокий потенциал почв на юге и в центральной части ЯНАО для обеспечения населения сельскохозяйственными культурами, которые можно выращивать в условиях Крайнего Севера.

"[Ученые] оценивали химические и агрохимические свойства почв, их разнообразие, процессы, происходящие под влиянием вечной мерзлоты. Сравнив полученные данные с результатами исследований 20-летней давности, авторы публикации сделали выводы о высоком содержании питательных веществ в почвах, необходимых для развития сельского хозяйства", - отметили в пресс-службе.