Ингушетия получит средства из федерального бюджета для рекультивации свалки

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 млн рублей выделят Ингушетии из федерально бюджета до конца 2022 года в рамках нацпроекта "Экология" на рекультивацию самой крупной в регионе свалки. Об этом ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Евлоев.

"Госдумой РФ принят во втором чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", он предусматривает выделение нашей республике федеральной субсидии на рекультивацию земельного участка занятого самой крупной в республике свалкой отходов, расположенной в Малгобеке. Участок планируется рекультивировать в 2021 и 2022 годах. Субсидию будут предоставлять по результатам фактически выполненных работ ежегодно: в 2021 году - 598,5 млн рублей, в 2022 году - 652,7 млн рублей", - сказал Евлоев.

По его словам, участок, на котором ранее находилась свалка, будет использован для сельхознужд.

"Площадь участка, на котором располагалась свалка, составляет 20,8 га. После проведения всех необходимых работ на этой земле будут выращиваться сельскохозяйственные культуры", - добавил министр.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлены до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.