Единую цифровую платформу для туристов запустят в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Единую цифровую платформу "Турмашина" с набором сервисов для продвижения туризма планируют запустить в Чечне. Об этом сообщил в среду журналистам региональный министр по туризму Муслим Байтазиев.

"Создание платформы позволит сформировать единую экосистему, предоставляющую набор сервисов для туристов, бизнеса и государства в области продвижения туризма, предложения комплексных таргетированных продуктов и цифровизации отрасли в целом. После Московской области и Санкт-Петербурга цифровая платформа начала свою разработку в нашем регионе, так как Чеченская Республика является лидером по динамике роста туристического потока среди регионов СКФО. Кроме того, Чеченская Республика богата природным, рекреационным и культурным потенциалом для развития различных направлений туризма", - отметил он.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 году в регионе прошли фестивали "Хонк фест", "Шашлык-машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".