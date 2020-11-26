Инвестор вложит 1,8 млрд рублей в реконструкцию одного из старейших санаториев Кисловодска

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края поддержали инициативу о реконструкции на основе государственно-частного партнерства одного из старейших санаториев Кисловодска. В обновление учреждения планируется вложить около 1,8 млрд рублей, сообщили в четверг в краевом парламенте.

"Дума Ставропольского края приняла закон об утверждении заключения соглашения о государственно-частном партнерстве по проведению реставрации санатория "Кисловодск". <…> Объем инвестиционных вложений в реконструкцию санатория "Кисловодск" составит не менее 1,8 млрд рублей. Проект предусматривает восстановление санатория и создание на его базе современной и высокоэффективной курортной здравницы", - говорится в сообщении.

Санаторий был построен в Кисловодске в 1934 году, в настоящий момент здание является объектом культурного наследия регионального значения. При реконструкции инвестор будет обязан сохранить исторический облик здания.

"Реализация инвестиционного проекта позволит создать 380 новых рабочих мест и обеспечит пополнение налоговых доходов в бюджеты всех уровней и увеличение туристического потока на Ставрополье не менее чем на 16 тыс. человек к концу 2025 года", - приводятся в сообщении слова председателя профильного комитета думы Валерия Назаренко.

После реконструкции санаторий будет рассчитан на единовременный прием 460 гостей. По соглашению Ставропольскому краю будут предоставлены бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение жителей региона на сумму более 45 млн рублей.