Мобильный технопарк "Кванториум" начал работу в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Первый в Северной Осетии мобильный технопарк "Кванториум" начал работу в республике. Открытие площадки позволит повысить доступность технического образования, сообщил в пятницу заместитель министра образования и науки республики Алан Аликов.

"Только за последние два года мы открыли технопарк "Кванториум", технопарк в городе Моздок, успешно развивается школа космонавтики им. Р. В. Комаева, в 59 сельских школах созданы "Точки роста" <…> Открытие данного технопарка - это тоже большой вклад в развитие системы дополнительного образования, это позволит детям из отдаленных районов получить доступ к интересному современному оборудованию", - сказал он на церемонии открытия.

Мобильный технопарк "Кванториум" будет работать на четырех территориях республики - Алагир, Ардон, Дигора, Чикола. Первой точкой маршрута технопарка стал Дигорский район. "Открытие мобильного технопарка "Кванториум" - значимое событие для нас. Мы живем в век новых технологий, фактически являясь свидетелями нового этапа развития системы дополнительного образования. Детские технические кружки по все стране приобретают новый формат, поздравляю ребят, педагогов и родителей с тем, что в районе появилась такая площадка", - сказал на церемонии открытия глава Дигорского района Алан Езеев.

Учреждение сможет ежегодно принимать на обучение около 1 тыс. детей. По данным министерства образования и науки республики, обучение технопарк будет проводить по четырем направлениям - конструирование и программирование роботов, моделирование 3D-объектов, аэрофотосъемка и картография, радиоэлектроника и схемотехника. Мобильный "Кванториум" появился в Северной Осетии по проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", на приобретение было выделено 16,9 млн рублей.