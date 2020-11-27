В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 27 декабря для жителей старше 65 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен в Северной Осетии для жителей старше 65 лет до 27 декабря. Об этом сообщается в указе главы республики.

"Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды <…> с 30 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций", - говорится в документе.

Проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий разрешено в регионе с ограничениями: они допускаются при условии согласования с министерством физической культуры и спорта республики и управлением Роспотребнадзора по региону. Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов, а также досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий допускается при условии заполнения не более 50% от общей вместимости места проведения мероприятия. Такое же ограничение применяется и в отношении посещения детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 9 209 человек (плюс 78 за сутки), 8 482 человека выздоровели, 77 умерли, число больных в настоящее время составляет 650 человек.