В Ленинградской области открылся музей Суворова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Музей, посвященный великому русскому полководцу Александру Суворову, открылся в пятницу в Ленинградской области. Интерактивная экспозиция в отреставрированном здании на улице Суворова рассказывает о полковой жизни XVIII века на примере Суздальского пехотного полка, которым в течение четырех лет командовал Суворов.

"Музей новый, мы его только что открыли, но в нем уже есть свой дух. Мы уже сотрудничаем с большим музеем Суворова из Санкт-Петербурга, мы начали сотрудничать с нашими московскими коллегами. Я думаю, что еще и привлечем суворовцев, чтобы они смогли приезжать в этот музей - все-таки Суворов отдал четыре года Суздальскому полку, служа здесь, в Новой Ладоге. У нас появилась интересная идея - на улице воссоздать тренировочный плац, где будет зона для маршировки, чучела для тренировки удара штыком и полоса препятствий, какой она была в те времена", - сказал журналистам губернатор области Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия.

Интерактивная экспозиция передает атмосферу полковой жизни XVIII века, показывая не только военную составляющую, но и быт полка, взаимодействие с местным населением.

По информации Музейного агентства Ленинградской области, во время службы в Новой Ладоге Суворов составил "Полковое учреждение" - инструкцию, содержавшую основные положения и правила по воспитанию солдат, службе и боевой подготовке войск. Эта инструкция легла в основу главного труда генералиссимуса "Наука побеждать".

Александр Васильевич Суворов (1730-1800) - великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, граф Рымникский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских войск, великий маршал войск пьемонтских. Обладатель всех русских военных орденов и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека непрерывной боевой деятельности он участвовал в семи войнах, провел 60 сражений и не проиграл ни одного. В ноябре 2020 года в России отмечается 290-летие с рождения Суворова, но, по версии ряда историков, он родился в 1729 году, поэтому юбилейные мероприятия начались в прошлом году.