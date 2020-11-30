В Приморье создадут первую книгу рецептов дальневосточной кухни

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Книга рецептов блюд, сделанных на основе местных дальневосточных продуктов, появится в Приморье, работа по ее созданию и сбор средств на краудфандинг-платформе, начнется в январе 2021 года, рассказала ТАСС руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

"В начале следующего года мы откроем сбор средств на краудфандинг-платформе для издания книги рецептов блюд дальневосточной кухни. Кроме рецептов, в нее войдут истории о связи людей с дальневосточными землями. Через еду мы планируем показать, как формировалась идентичность региона, как люди осваивают дары тайги и моря, как производят уникальные местные продукты. Подготовку издания мы начнем уже в декабре вместе с рестораторами, властями и производителями локальных продуктов, ведь важно не просто рассказать о способах приготовления, но и отразить уникальность и ценность местной пищи", - сказала Заречнева.

Она отметила, что макет издания создадут в Приморье, печать книги запланирована в одной из дальневосточных типографий. Предполагается, что издание будет стоить не более тысячи рублей. "Мы планируем, что оформление будет достойным, но без излишеств, чтобы цена была доступной. Возможно, потом создадим и подарочное издание с более дорогим дизайном", - отметила она.

Единый подход

Команда Pacific Russia Food при поддержке правительства Приморья создает концепцию развития дальневосточной кухни для популяризации местных продуктов. Разработанная ими программа предполагает общий подход к продвижению гастрономического туризма в регионе для всех отраслей, которые формируют уникальное предложение - производителей, ресторанов, турфирм, организаторов гастрономических событий. "Бизнес, правительство и общество должны видеть общую картину, понимать, к чему мы идем, формируя и продвигая дальневосточную кухни и наши уникальные продукты. Важно понимать, что нужно сделать, чтобы бренд дальневосточной кухни стал общеизвестным, чтобы, прежде всего, сформировалась ценность и бережное отношение к дарам моря и тайги, чтобы мы сохранили гастрономическую культуру и ресурсы для будущих поколений", - разъяснила руководитель Pacific Russia Food.

Она добавила, что в последние годы Приморье привлекает азиатских туристов возможностью недорого поесть деликатесные морепродукты. "Это модель лидерства по издержкам, которая в силу многих причин, среди которых и браконьерство, крайне неустойчива. Мы предлагаем новую модель развития - расширение ассортимента доступных продуктов дальневосточной кухни и создание культурной ценности через гастрономию, которая обеспечит и рентабельность всех звеньев цепочки ценности, и устойчивое потребление и развитие. В концепции мы настаиваем на необходимости использовать те продукты, которые имеют невысокую стоимость, чтобы остаться финансово доступной дестинацией - те же мидии, корюшку и ламинарию", - уточнила Заречнева.

Она отметила, что есть масса задач, которые можно решить только на федеральном уровне при взаимодействии различных ведомств. Например, сегодня сложности возникают при включении в постоянное меню ресторанов блюд с дальневосточными дикоросами. "В советское время люди могли сдавать собранные в лесу ягоды, грибы и травы на заготовительные базы, сейчас эту систему нужно строить заново, в том числе дорабатывая лесной кодекс и обеспечивая юридически логичное разделения сбора для личных нужд и для продажи. Сейчас рестораны не могут системно закупать нужное им количество таежных продуктов", - сказала руководитель проекта продвижения дальневосточной кухни и отметила, что сейчас дары Уссурийской тайги используются всего на 6%.

Чтобы привлечь внимание жителей края и туристов к экзотическим блюдам с использованием таежных растений, уже три года в Приморье проводят фестиваль тайги, во время которого заведения предлагают сеты блюд с использованием таежных растений и дичи. Он уже стал одним из наиболее востребованных гастрономических событий региона. "В сравнении с 2019 годом количество проданных таежных сетов и блюд в ресторанах выросло в два раза. Это говорит о том, что людям интересно таежное направление, а значит, его нужно развивать", - считает Заречнева.

Фестивали еды

Сегодня в Приморье проходит не менее пяти фестивалей дальневосточных продуктов в год как деликатесов (морского гребешка и краба), так и более "народных" (мидий и корюшки). Не изменилась ситуация и в этом году - рестораны перестроились на удаленную работу. Принять участие в гастрособытии стало возможным, не нарушая режим самоизоляции, заказав "фестивальные" блюда с доставкой на дом - в таком формате проходил фестиваль мидий, когда рестораны были закрыты для посещения. Кроме того, приморцы получили возможность приготовить ресторанные блюда дома: продукты можно было приобрести самостоятельно или заказать у ресторанов-участников "конструктор", а потом приготовить по видеоинструкции в аккаунте Pacific Russia Food или ресторана-участника.

Планируется, что все пять фестивалей пройдут и в 2021 году. Летом планируется провести и новое мероприятие - Фестиваль дальневосточной кухни, который развернется и на общегородских площадках. Программу нового гастрономического праздника организаторы пока не раскрывают.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.

Интерес иностранцев

Генеральный директор паназиатского ресторана Zuma во Владивостоке Мария Иноземцева рассказала, что в заведении блюда из дальневосточных продуктов представлены, но недооценены местными жителями. "Ни черемша, ни морская капуста, ни кишмиш в ресторанной подаче не вызывают интереса у приморцев. Люди знают, что эти продукты в сезон они могут купить на рынке, и это будет дешевле. У иностранных гостей блюда с добавлением сезонных дикоросов или других локальных продуктов вызывают существенно больший интерес", - отметила она.

Потребительское общество "Уссури" в городе Лесозаводск на севере Приморского края ежегодно производит более 20 тонн натуральных сиропов из 32 видов дальневосточных растений, таких как шиповник, боярышник и лимонник. Как отмечает председатель правления общества Сергей Форостенко, ежегодно спрос на сиропы среди жителей края растет. В 2020 году, когда люди озаботились поддержанием иммунитета, интерес к продукции из натуральных ягод существенно усилился.

Сейчас "Уссури" при поддержке центра "Мой бизнес" планирует вывести свою продукцию на экспорт. "Мы пока сомневаемся, что сиропы заинтересуют наших азиатских соседей. Мы пользуемся технологией горячего розлива, чтобы не добавлять консерванты. Все сиропы делаем на сахаре, а в Китае, к примеру, сладкое не очень ценят", - отметил Форостенко и предположил, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона больше интереса вызовет концентрат вытяжки из березового гриба чага.

Недавно предприятие открыло собственный цех по производству меда, который собран в том числе с дикорастущих медоносных растений. Основной упор сделали на добавление вытяжки натуральных растений, чтобы усилить полезные свойства. "Раньше приморский мед очень ценили в Японии, сейчас там его позабыли. Да и в Приморье сложно объяснить каждому, чем натуральный продукт отличается от искусственного, который сделан из переработанного сахара, но наше небольшое производство востребовано", - отметил председатель потребительского общества.