Медаль Минобороны РФ за испытания подлодки получила конструктор СРЗ "Нерпа" Яна Смирнова

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Медалью "За трудовую доблесть" Минобороны России награждена опытный инженер-конструктор Судоремонтного завода (СРЗ) "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе завода.

"Медалью министерства обороны за "Трудовую доблесть" награждена ведущий опытный инженер-конструктор судоремонтного завода "Нерпа" Яна Смирнова. Она - единственная женщина, которая провела 52 дня в автономном плавании под водой во время комплексных морских испытаний атомной подводной лодки "Вепрь", высокой награды военного ведомства она удостоена за большой вклад в восстановление технической готовности АПЛ и кораблей Военно-морского флота", - сообщили в пресс-службе.

На заводе уточнили, что конструктор Смирнова трудится в судоремонтной отрасли на заводе "Нерпа" более 30 лет после окончания Ленинградского кораблестроительного института. Она принимала участие в ремонте, переоборудовании и модернизации 25 атомных подводных лодок, решая сложные вопросы по обеспечению технической готовности кораблей, встававших в ремонт в заводские доки после дальних морских походов и боевых служб.

Главными в своей профессиональной карьере Яна Смирнова считает три корабля: атомный подводный ракетный крейсер "Курск", большой морской транспорт "Яуза" и АПЛ "Вепрь". Как руководитель проектов она участвовала в самой опасной операции по утилизации аварийного "Курска" - демонтаже деформированных ракетных шахт.