МЭР: турпоток на Архызе вырос в пять раз в день открытия нового горнолыжного сезона

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в день открытия зимнего горнолыжного сезона на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии вырос в пять раз по сравнению с показателем прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

"Восьмой горнолыжный сезон на "Архызе" открылся 28 ноября, за минувшие выходные на канатных дорогах поднялось 4,2 тыс. человек. В первый день открытия - 2,5 тыс, в пять раз больше, чем в 2019 году", - сообщили в министерстве.

Со дня открытия для лыжников и сноубордистов подготовлены три горнолыжные трассы на южном склоне - "синие" и "зеленая" в туристической деревне Романтик. Для туристов доступно вечернее катание, школа инструкторов, прокат горнолыжного и сноубордического оборудования, полеты на параплане, экскурсии на снегоходах. Оставшиеся трассы южного склона и северный склон откроются в течение декабря, суммарно это 25,5 км трасс всех категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения. На курорте будут соблюдены все меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

В сезоне 2020-2021 годов на курорте планируется запустить две новые канатные дороги: первая строится в поселке Лунная Поляна и предназначена для новичков, вторая - на вершине северного склона. Четвертая очередь продлит канатную дорогу "Северное сияние" до высоты 2 840 м. На курорте значительно обновят систему питания, будет запущен бесплатный шаттл до поселка Архыз, сервис Flybusteam для бесшовного трансфера из аэропорта, откроются тюбинг-центр, сноупарк и каток. Усовершенствована также система продажи ски-пассов: туристы могут онлайн покупать абонементы на канатные дороги и пополнять персональные карты.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).