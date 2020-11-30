Ингушетия намерена открыть авиарейсы в четыре города России

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Ингушетии Магас намерен открыть рейсы в Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Маршрутная сеть аэропорта Магас имени Суламбека Осканова будет расширена, мы получили положительные ответы о субсидировании авиарейсов на паритетных условиях от губернаторов Новосибирской и Ростовской областей. На наш взгляд, потенциал у этих аэропортов достаточно серьезный, есть несколько регионов, с которым мы также провели переговоры и которые выражают заинтересованность, это Тюмень и Екатеринбург. Они готовы рассмотреть вопрос поддержки рейсов в 2021 году", - передает пресс-служба слова начальника отдела по развитию транспортного комплекса Министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии Джамалейла Костоева.

Как сообщается, увеличение пассажиропотока рассматривается региональными властями как одна из основных задач развития.

"Организация региональных воздушных перевозок обеспечит развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, а также будет способствовать развитию туристического сектора экономики региона. Мы заинтересованы в этом росте, в том числе через расширение маршрутной сети, партнерства с авиакомпаниями. Реализация проекта на 40% будет обеспечена средствами федерального бюджета, остальную финансовую нагрузку поделят между собой субъекты, заключающие соглашение", - цитирует пресс-служба Костоева.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу РФ.