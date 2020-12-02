При строительстве курорта "Мамисон" выделят охранные зоны

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Охранные зоны разработают при строительстве курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Их будут учитывать при планировке территории для застройки, сообщили журналистам в среду в комитете по охране и использованию объектов культурного наследия республики.

"В целях сохранения памятников в их исторической среде при строительстве ВТРК "Мамисон" в комитете по охране и использованию объектов культурного наследия по поручению главы республики разрабатываются охранные зоны, которые будут учитываться при планировке территории для застройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время завершается государственная историко-культурная экспертиза проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в селениях Калак, Згил и Тли.

Ранее в интервью ТАСС первый заместить министра экономического развития РФ Михаил Бабич сообщил, что горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии планируется построить в 2021-2023 годах. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Решение о строительстве курорта было принято в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.