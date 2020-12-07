Власти Ненецкого АО изучат общественное мнение при принятии решения о выходном 31 декабря

ТАСС, 7 декабря. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют провести опрос общественного мнения, чтобы принять решение о том, объявлять ли 31 декабря в регионе выходным днем. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор НАО Юрий Бездудный.

"Сегодня на планерку вынес тему переноса рабочего дня с 31 на 26 декабря. В этом вопросе считаю важным учесть мнение жителей округа. Поручил департаменту внутренней политики изучить общественное мнение. Если идея будет поддержана большинством, то 31 декабря объявим выходным", - написал глава региона.

Власти ряда российских регионов уже объявили 31 декабря выходным днем в 2020 году.