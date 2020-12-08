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На оснащение новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону потратят 750 млн рублей

На первом этапе в медицинском учреждении оборудуют 200 коек, 30 из которых будут реанимационными, в дальнейшем планируется создать еще 200 коек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Новая областная инфекционная больница, строящаяся в Ростове-на-Дону, в 2021 году получит оснащение на сумму 750 млн рублей. Об этом во вторник сообщила на заседании законодательного собрания региона заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

"На 2021 год также запланированы расходы на оснащение новой строящейся инфекционной больницы в размере 750 млн рублей", - сказала она.

Решение о строительстве новой больницы приняли в апреле, стоимость работ превысила 2,6 млрд рублей. Подрядчиком стала компания "Ростовгражданпроект". Больница будет расположена в Первомайском районе недалеко от берега реки Темерник. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут созданы еще по 100 коек.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 42 417, число выздоровевших - до 34 448, умерли 1 496 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,08.

Теги
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