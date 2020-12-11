Фестиваль науки стартовал в Якутии впервые в онлайн-формате

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Фестиваль NAUKA 0+ стартовал в Якутии впервые в онлайн-формате, в этом году участие принимает более 10 тыс. человек, сообщил в пятницу журналистам ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Анатолий Николаев.

"Специально для этого мероприятия использована разработка Skillometer (якутский проект по профориентации - прим. ТАСС), где можно увидеть все наши мероприятия. Особенностью этого года стало то, что мы все находимся на дистанте. Так что все мероприятия пройдут в онлайн-формате в отличие от фестивалей науки, которые проходили в прошлые годы. Надеемся, что благодаря этому формату аудитории через интернет будет больше", - сказал Николаев.

Как сообщили в пресс-службе вуза, по предварительным данным, в фестивале примут участие более 10 тыс. человек со всех районов Якутии. В этом году подготовили мероприятия музеи, библиотеки, научные институты, центры, ссузы, вузы и школы.

Церемония открытия фестиваля прошла в "Точке кипения" СВФУ. В течение трех дней, с 11 по 13 декабря, пройдут свыше 300 мероприятий. Для каждого подготовлены мероприятия по интересам и по возрасту. Программа разделена по направлениям: гуманитарные, естественные, медицинские, технические науки, техника и технологии, виртуальная и дополненная реальность, мультипликация и программирование. "Запланированы интересные доклады не только наших сотрудников университета, но и многих сильных академических институтов, которые представлены в Якутске", - сказал ректор.

Фестиваль проходит в Якутии в восьмой раз. Вуз является региональным оператором фестиваля.

О фестивале

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ в 2020 году отмечает 15-летний юбилей. Первый в России фестиваль науки был проведен в МГУ имени М. В. Ломоносова в 2006 году по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2011 году фестиваль получил статус всероссийского и проводится под эгидой Минобрнауки РФ.

Фестиваль NAUKA 0+ - один из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки. Его программа рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает более 10 тыс. уникальных мероприятий в 80 регионах России.