Бурятия стала участником госпрограммы "Доступная среда"

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Бурятия вошла в госпрограмму "Доступная среда", по ней до 2022 года в республике планируется провести мероприятия по реабилитации инвалидов. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном министерстве социальной защиты населения.

"Бурятия вошла в число регионов, реализующих мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках государственной программы "Доступная среда". В этом году республике выделено 12 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования, обучение медиков, соцработников, которые помогают людям с инвалидностью", - сообщили в министерстве.

Госпрограмма рассчитана до 2022 года, в течение ближайших двух лет в Бурятии для инвалидов будут закуплены не только реабилитационные технические средства, функциональные кровати, физиотерапевтические приборы, но и компьютеры, и оборудование, которое поможет заниматься с детьми-инвалидами. "Это, например, интерактивная песочница, приспособления для обучающих игр, модули "Кухня" и "Спальня", - пояснили в Минсоцзащиты. Также это оборудование для занятий адаптивной физкультурой, которой важно заниматься людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Вхождение республики в госпрограмму позволило существенно увеличить количество реабилитационных мероприятий. Плюс однозначно у нас будет повышаться качество и объем предоставляемых услуг, так как появится дополнительное оборудование для реабилитации подопечных, будут обучены специалисты", - отметили в министерстве.

В Бурятии более 79,3 тыс. человек имеют инвалидность, из них свыше 6 тыс. - это дети-ивалиды. В последние пять лет в регионе отмечается рост заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет, в среднем на 4-5% ежегодно по классу и группе заболеваний нервной системы и психическим нарушениям, являющихся основными причинами развития инвалидности.

Помощь инвалидам в Бурятии также осуществляется на средства нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2020 году в регионе по нацпроекту открыто два пункта бесплатного проката технических средств реабилитации - многофункциональных кроватей, инвалидных колясок, тренажеров. Оказание помощи инвалидам осуществляется, кроме того, в рамках создаваемой системы долговременного ухода. Этот проект запущен в Бурятии в 2020 году, финансирование до 2022 года включительно составит более 230 млн рублей.