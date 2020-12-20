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Чибис сообщил о переговорах со студией Артемия Лебедева о создании дизайн-кода Мурманска

По словам главы региона, начать работу по созданию дизайн-кода планируется с центральных улиц города. Решение о сотрудничестве со студией будет принято до конца года

МУРМАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева может заняться созданием дизайн-кода для Мурманска. Начать планируется с центральных улиц, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

"Обсуждаем сотрудничество с Артемием Лебедевым. Его студия уже работала в Кировске. Сейчас у команды есть шанс создать мастер-план кампуса МГТУ (Мурманский государственный технический университет), а также дизайн-код для столицы Арктики. Планируем начать с нескольких центральных улиц", - написал Чибис.

Он уточнил, что пока ведутся переговоры о возможном сотрудничестве. "Пока мы на этапе переговоров, решение примем до конца года", - добавил губернатор.

Артемий Лебедев - российский дизайнер, в 1995 году он основал компанию "Студия Артемия Лебедева", где работают более 300 человек. Основные направления ее работы - промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди проектов студии ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми, Одессы, туристической зоны в Хибинах.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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