Врио главы Дагестана пообещал до конца года утвердить структуру правительства республики

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение об утверждении структуры правительства Дагестана будет принято до конца года, в настоящее время идет подбор кандидатур на должности вице-премьеров и ведущих министров, сообщили во вторник в пресс-службе главы Дагестана со ссылкой на врио главы региона Сергея Меликова.

"Говорю совершенно открыто: на сегодняшний день идет работа по подбору кандидатов на должности вице-премьеров и министров, прежде всего, ведущих министров, связанных с финансово-экономической деятельностью", - привели в пресс-службе слова Меликова, уточнив, что решение об утверждении структуры кабинета министров, по словам врио главы региона, будет принято до конца текущего года.

Как отметили в пресс-службе, во вторник Меликов, вернувшийся в республику из Москвы после лечения от коронавируса, провел первое после возвращения совещание с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований региона, на котором обсуждались, в том числе кадровые вопросы. По словам врио главы региона, главными критериями при подборе руководящих кадров станут профессионализм, опыт руководящей работы, а также способность реализовать в том числе "внезапно возникающие" задачи.

"Конечно, возможны кадровые ошибки, потому что оценить человека мы можем тогда, когда он уже исполняет свои обязанности. Но если будет ошибка, тогда мы будем искать другую кандидатуру, которая будет этим характеристикам соответствовать. Потому что сегодня ситуацию в Дагестане могут исправить только профессионалы", - цитирует Меликова его пресс-служба.

Предполагается, что в структуре нового правительства будет семь блоков, в том числе финансово-экономический, экономический, нормативно-правовой и социальной направленности, каждый из которых будет курировать соответствующий вице-премьер.

24 ноября Меликов отправил в отставку правительство республики после назначения предыдущего премьер-министра Дагестана Артема Здунова врио главы Республики Мордовия, временно исполняющим обязанности главы кабмина Дагестана стал Абдулпатах Амирханов, в предыдущем составе правительства занимавший должность первого вице-премьера. 14 декабря Меликов назначил Амирханова председателем правительства республики после одобрения его кандидатуры парламентом региона.