Новый резидент Арктической зоны займется сбором пера и пуха на острове в Белом море

АРХАНГЕЛЬСК, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "Онежский берег", ставшая четвертым резидентом Арктической зоны в Архангельской области, займется сбором пера и пуха на острове в Белом море. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Четвертым резидентом Арктической зоны РФ в Архангельской области стало ООО "Онежский берег". Сегодня компания получила подтверждение о присвоении данного статуса. <...> ООО "Онежский берег" при поддержке государства в виде преференций, которые предусмотрены для резидентов АЗРФ, будет заниматься сбором пера и пуха птиц, обработкой полученного сырья и его реализацией как на российских, так и на зарубежных рынках", - говорится в сообщении.

На острове Лесная Осинка в Онежском районе создадут орнитологическую станцию, также компания закупит оборудование для обработки пуха и необходимый транспорт. Общий объем инвестиций, по данным пресс-службы, составит 3 млн рублей.

Две заявки на получение статуса резидента Арктической зоны в Архангельской области находятся на рассмотрении, на этой неделе планируется подать еще несколько.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов о новой системе преференций в Арктике, которая теперь становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.